Окупанти повністю зруйнували 105 закладів охорони здоров'я: мапа

104 дні поспіль російські терористи обстрілюють цивільні об’єкти та медичну інфраструктуру.
Від початку повномасштабної війни в Україні окупанти знищили 105 закладів охорони здоров'я.
Про це повідомляє МОЗ.
Найбільше постраждала медична інфраструктура Донецької області – в регіоні знищено 74 медичні заклади (ці цифри вказані без врахування закладів охорони здоров'я в тимчасово окупованого Маріуполя).
В МОЗ зазначили, що орієнтовна вартість відновлення зруйнованої медичної інфраструктури в Україні становитиме понад 34 млрд грн.
Нагадаємо, Путін пригрозив ударами по нових об’єктах, якщо США нададуть Україні ракетні комплекси.
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