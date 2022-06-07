Окупанти повністю зруйнували 105 закладів охорони здоров'я: мапа

104 дні поспіль російські терористи обстрілюють цивільні об’єкти та медичну інфраструктуру.

Від початку повномасштабної війни в Україні окупанти знищили 105 закладів охорони здоров'я.

Про це повідомляє МОЗ.

Найбільше постраждала медична інфраструктура Донецької області – в регіоні знищено 74 медичні заклади (ці цифри вказані без врахування закладів охорони здоров'я в тимчасово окупованого Маріуполя).

В МОЗ зазначили, що орієнтовна вартість відновлення зруйнованої медичної інфраструктури в Україні становитиме понад 34 млрд грн.

Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, Путін пригрозив ударами по нових об’єктах, якщо США нададуть Україні ракетні комплекси.

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