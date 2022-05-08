Окупанти повністю зруйнували квартиру відомої української ведучої: "Я відмовляла собі у всьому, аби у 33 мати своє житло"

Окупанти повністю зруйнували квартиру відомої української ведучої: "Я відмовляла собі у всьому, аби у 33 мати своє житло"

Журналістка програми "Зірковий шлях", ведуча YouТube-каналу Doroty Аліна Доротюк поділилася, що російські окупанти вщент зруйнували її квартиру.

Доротюк у себе на сторінці в Instagram зізналася, що російські війська потрапили своїми снарядами у її житло, заради якого вона собі у всьому відмовляла:

"З приводу квартири – я відмовляла собі у всьому, аби у 33 мати своє окреме житло, у яке було вкладено кожен міліметр моєї душі. Яку рашисти зруйнували своїми снарядами вщент!" – сказала журналістка.

Від початку повномасштабної війни Доротюк прийняла рішення залишитися в Україні:

"Я не засуджую нікого, хто виїхав за кордон. Але я особисто нікуди бл*дь не поїду! Бо в мене тут сім'я. І вони для мене найрідніше і найдорожче, що я маю. І якщо на них впаде ядерка 9-го, я хочу, щоб вона впала і на мене! Бо без них я не те що жити, дихати не можу", - поділилася Аліна.

Разом з тим Доротюк звернулася до тих українців, які продовжують говорити російською мовою:

"Да говоріть ви тою кацапською - ваше право. Але не дивуйтеся, чого війна й досі триває. І так - я дуже мрію, щоб вся Україна врешті заговорила рідною такою співучою мовою", - наголосила ведуча.

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