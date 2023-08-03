Окупанти повторно обстріляли Херсон - постраждали рятувальники, які гасили пожежу у соборі (фото)

Рятувальники госпіталізовані, їм надається необхідна допомога.
У четвер, 3 серпня, російсько-окупаційні війська повторно обстріляли Херсон. Постраждало четверо співробітників ДСНС, які ліквідовували пожежу у соборі, що виникла через ворожий обстріл.
Про це інформує Міністерство внутрішніх справ.
"Херсон. Під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл. Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку 3 серпня місцева влада повідомила, що російська армія знову обстріляла Херсон. Під удар ворога потрапила церква у середмісті, а також тролейбус, в якому були пасажири. За словами голови ОВА Прокудіна, поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Їх шпиталізували до лікарні.
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