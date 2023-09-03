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Окупанти повторно обстріляли прикордонне місто Сумщини, коли там були поліцейські

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Окупанти повторно обстріляли прикордонне місто Сумщини, коли там були поліцейські

Шеврон поліцейського. Фото: facebook.com/vinn.police

Через повторну атаку по місту загинув один поліцейський та двоє отримали поранення.

Російські війська 2 вересня обстріляли прикордонне місто Середина-Буда на Сумщині під час документування правоохоронцями попередніх злочинів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"2 вересня 2023 року близько 16:30 окупанти, з території російської федерації здійснили артилерійський обстріл м. Середина-Буда Шосткинського району. В цей час правоохоронці фіксували наслідки попереднього обстрілу", - сказано у повідомленні. 

На жаль, один співробітник поліції отримав осколкові поранення, несумісні з життям, ще двоє - поранені. Також поранення отримав один цивільний чоловік.

Окрім того, внаслідок атаки ворога пошкоджено дві будівлі та автівку.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, за добу 2 вересня Росія атакувала 10 областей України.

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Дата публікації
Перегляди
20
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