Окупанти повторно вдарили по Запоріжжю – загинули рятувальники (імена та фото)

Окупаційна армія Росії 15 листопада двічі обстріляла Запорізьку область. Внаслідок другого удару загинули співробітники ДСНС.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

"Росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру. Сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару. Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34…", - розповів він.

Як уточнили в ДСНС, окупанти вбили 31-річного Віталія Накарякова та 34-річного Сергія Дорогокуплю.

Загиблий рятувальник Віталій Накаряков / Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Загиблий рятувальник Сергій Дорогокупля

"Молоді, віддані своїй справі рятувальники. Їхні життя сьогодні цинічно обірвала Росія. Хлопці працювали на місці обстрілу у Запорізькій області, коли окупанти завдали повторного удару", - уточнили в ДСНС.

Ще троє рятувальників ДСНС отримали травми. Також постраждали четверо цивільних громадян.

Нагадаємо, окупанти вранці 15 листопада влаштували три ракетних удари по одному з населених пунктів Запорізького району – є жертва та постраждалі.

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