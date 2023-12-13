Окупанти прагнуть вийти на Часів Яр: військовий розповів про важливість міста для РФ

Російські окупанти прагнуть захопити Часів Яр на Донеччині, щоб створити загрозу для штабів та логістики Сил оборони України.

Про це під час телемарафону повідомив офіцер 5-ї окремою штурмової бригади Олексій Тарасенко.

"Явною оперативною задачею противника є Часів Яр. Зокрема, як мінімум загроза штабам, які розташовані в Часовому Ярі, загроза логістиці. На рубежі Іванівського поки що вдається стримувати противника", - каже військовий.

За його словами, росіяни направляють на Бахмутський напрямок мобілізованих, погано споряджених та погано одягнених бійців. Їх відправляють у штурми малими групами.

"Противник має успіхи у зв'язку з наявністю свіжих підрозділів. Все ще не вичерпано наступальний потенціал на напрямку Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Але можу сказати, що зараз вже спостерігаємо у смузі 5-ї бригади, що якість складу противника впала. Ті потужні штурмові групи, які були комплектовані відбірними підготовленими бійцями, які були ще три тижні тому, вони явно скінчились", - каже Тарасенко.

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Він каже, що під Бахмутом протягом останнього тижня російські окупанти майже не використовували важку техніку.

"Можуть добу атакувати один будинок. Можуть і тиждень атакувати один будинок. Повернулись до тої тактики, яка була влітку та взимку. Бронетехніку спробували використати — понесли втрати. Більше зараз не намагаються", - розповів Тарасенко.

Нагадаємо, співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий розповідав, що на Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, а також починається оборона Часового Яру. Окупанти намагаються взяти панівну висоту для захоплення Кліщіївки й хочуть ближче підібратися до Часового Яру.

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