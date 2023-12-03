Окупанти придумали нову тактику під час штурмів – ховаються у пересувних "коконах": фото

Солдати окупаційної армії Росії придумали нову тактику на війні під час штурму позицій українських військових. Російські піхотинці, зокрема застосовують пересувні каркасні "кокони", намагаючись врятуватися від ударів дронів-камікадзе.

Про це розповів військовий ЗСУ у Twitter з ніком Corvax Сlever.

Така конструкція, вкрита травою, гілками та термоковдрами, нібито також захищає від виявлення за допомогою тепловізора.

Окупанти під час штурмів ховаються у пересувних коконах / Фото: Corvax Сlever

Окупанти під час штурмів ховаються у пересувних коконах / Фото: Corvax Сlever

"Сьогодні зранку були штурмові дії в смузі сусідів 72 омбр. Тактика противника наступна: 2 групи, одна в лоб йшла на лісосмугу, друга по полю з флангу, п*д *ри в цих коканах каркасних повзли, вчасно зреагувала піхота. Почалося тоді коли мавіки навіть не могли літати. В тепловізор не було видно", - написав військовий.

Нагадаємо, Росія заявила про "окупацію Мар'їнки" – в ЗСУ прокоментували слова ворога.

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