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Окупанти пригнали до Скадовська колишніх “зеків” з дивною метою - Генштаб

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
2008
Час на прочитання
1 хв
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Окупанти пригнали до Скадовська колишніх “зеків” з дивною метою - Генштаб

Російський окупант під час вторгнення в Україну / Фото: Associated Press

Із тимчасово окупованого міста передислоковують бойові підрозділи окупаційної армії на територію Криму.

До захопленого російською армією міста Скадовська, що на Херсонщині, прибув підрозділ окупантів чисельністю близько 300 осіб — усі вони колишні засуджені.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що колишні російські “зеки” повинні, нібито, забезпечувати правопорядок у тимчасово окупованому місті. 

“Водночас відомо, що деякі бойові підрозділи, які раніше перебували у місті, поступово виводяться із населеного пункту на тимчасово окуповану територію Автономної республіки Крим”, - зауважили у Генштабі.

За інформацією українських військових, серед окупантів поширюють чутки про швидке закінчення бойових дій з територіальними поступками на користь Російської Федерації, ймовірно, для підняття духу загарбників. 

Нагадаємо, російська армія для обстрілів Херсонської області переважно використовує повітряний спосіб атак. Окупанти запускають керовані авіабомби.

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Дата публікації
Перегляди
2008
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