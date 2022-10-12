Окупанти примушують мешканців Луганщини отримати паспорт РФ до 1 січня – Гайдай

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти встановили термін до 1 січня, заявивши, що всі мешканці Луганської області повинні отримати паспорти Росії.

Про це Гайдай написав у Telegram.

За його словами, росіяни "дали населенню трохи більше двох місяців, аби отримати паспорт рф. Раніше, у переважній більшості, то були популізм та бажання самих жителів регіону. Тепер вже не запитують – хочеш або ні?".

Як зазначив очільник ОВА, від 1 січня будь-які виплати – зарплата, соціальні, грошові перекази – здійснюватимуться виключно за наявності індивідуального особового рахунку.

"Однак щоб його відкрити, потрібно мати паспорт РФ. Безпосередньо силою не примушують – просто залишають без грошей. Та не попереджають, що в України за цим питанням посилено кримінальну відповідальність", - наголосив він.

Сергій Гайдай також розповів, що росіяни задля власної безпеки "вимкнули у Кремінній світло, а разом із ним і зв'язок, повністю ізолювавши місцеве населення від зовнішнього світу.

"Місто майже пусте – всі в підвалах та погребах. Навіть без світла розуміють наближення ЗСУ", - резюмував він.

Деокупація Луганської області

Сергій Гайдай 5 жовтня повідомив, що офіційно розпочато деокупацію Луганської області.

ЗСУ звільнили на Луганщин вже сім населених пунктів, першою була Греківка.

9 жовтня стало відомо про звільнення села Стельмахівка Луганської області.

Російські окупанти готують оборону на Луганщині: стягують туди техніку, здійснюють мінування території та споруд. Росіяни готуються оборонятись у Кремінній та Сватовому.

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