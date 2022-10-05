Окупанти примушують працівників Запорізької АЕС працювати на "Росатом" - Генштаб

Працівників Запорізької АЕС погрозами змушують укладати трудові договори з "Росатомом".

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 5 жовтня.

"В тимчасово захопленому місті Енергодар окупанти продовжують здійснювати морально-психологічний тиск на працівників Запорізької АЕС. Так, за наявною інформацією, працівників погрозами примушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з державною корпорацією з атомної енергії "Росатом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Путін своїм фейковим указом встановив статус організації ЗАЕС. Очільник Кремля доручив долучити до федеральної власності РФ об'єкти Запорізької АЕС.