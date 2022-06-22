Окупанти примушують українських лікарів виписувати фіктивні довідки, щоб не воювати проти ЗСУ - ГУР

Окупанти примушують українських лікарів виписувати фіктивні довідки, щоб не воювати проти ЗСУ - ГУР

В тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області російські військові примушують українських лікарів виписувати фейкові довідки про нездатність продовжувати військову службу за станом здоров'я.

Зазначається, для українських медиків виникає подвійна загроза: з одного боку - російські військові погрожують розправою, з іншого боку - окупаційна влада обіцяє лікарям неприємні наслідки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

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"В разі відмови надати довідку окупанти погрожують розправою. В разі видачі фіктивного документу неприємності обіцяє окупаційна комендатура. Через це деякі лікарі були змушені звільнитись та евакуюватись на підконтрольну уряду України територію", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, окупаціна влада змушує студентів Таврійського агротехнологічного університету ім. Моторного (Мелітополь) ходити на навчання до створеного окупантами Мелітопольського державного університету. Студенти ігнорують запрошення на навчання. Близько 95% слухачів висловило бажання продовжити навчання, якщо заклад буде підпорядкований Міністерству освіти України.

Нагадаємо, українська розвідка опублікувала перехоплену розмову російського окупанта з другом, де той розповідає про проблеми на війні проти України.

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