Окупанти примусово мобілізують українських медиків та погрожують розстрілом

Окупанти проводять мобілізацію українських медиків, які залишаються на окупованих територіях. Зокрема, в місті Вовчанськ Харківської області молодший медичний персонал примусово відправляють на передову для надання першої медичної допомоги російським пораненим.

У разі відмови медикам погрожують розстрілом, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також розпочато мобілізаційні заходи щодо молоді з числа місцевого населення на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

З метою забезпечення мобілізаційних заходів практично повністю перекрито можливість виїзду з Херсонської області на контрольовані Україною території. Значно обмежено можливість виїзду в бік РФ.

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В Запорізькій області російські військовослужбовці та співробітники ФСБ шукають людей призовного віку. Повідомляється, що саме вони мають поповнити склад бойових підрозділів РФ на найбільш проблемних напрямках.

Ці заходи проводяться попри переважно проукраїнську налаштованість населення областей та загальну мотивацію чинити опір російським загарбникам.

Нагадаємо, українська розвідка здобула список російських воєнних злочинців, що скоюють вбивства та знущання над мирними жителями в Запорізькому та Маріупольському напрямках.

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