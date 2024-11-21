Окупанти примусово мобілізують українську молодь у Маріупольському районі

Щонайменше 10 осіб були змушені укласти контракти з армією РФ.

У Маріупольському районі окупанти примусово забирають молодь 19-22 років до військкоматів для підписання контрактів. За 10 днів щонайменше 10 осіб були змушені укласти контракти під погрозами відправки на Далекий Схід.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко y Telegram.

За його словами, молодиків примусово “запрошують” прямо з села до військомату. Потім у військоматі примушують підписати контракт, погрожуючи “строковою службою” на Далекому Сході та іншими лякалками.

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"Страшно уявити, яку загальну кількість за цей час з окупованих територій вони "законтрактують", – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, Олександр Федієнко описав проблеми, які виникають через перевірку заброньованих працівників та недоліки в регулюванні визначення ступеня придатності до військової служби.

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