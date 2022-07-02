Окупанти примусово відправляють маріупольських вчителів на атестацію до Росії - Андрющенко

За підтвердженою інформацію, відомо про напрвлення вчителів до Москви.

Російські загарбники примусово відправляють вчителів із тимчасово окупованого Маріуполя на атестацію до Росії.

Про це повідомив радник мера Петро Андоющненко.

"Точно відомо про Москву. Без атестації на знання вигаданої історії Росії та пропаганди російською до роботи з вересня допускати не будуть. Викорінення України – постійна мета росіян в дії", - зазначив він.

За його словами, у місті діє неофіційна заборона на виїзд освітян з Маріуполя.

"Брак кадрів, бажаючих долучитись до викрадення майбутнього в дітей грає свою роль. Вчора сотень маріупольських дітей позбавили майбутнього атестатами від неіснуючого сателіта Росії. Одночасно пропонуючи "пільговий вступ" до вишів в Росії. Правда, не в столицях, а здебільше в дупі світу. Що втрачають наші діти? Окрім можливості навчатись в кращих вишах країни та Європи, через вихід Росії з Болонської системи в Росії вони отримують диплом, який визнано лише Росією, її сателітами і якоюсь Сирією. Це відібрати майбутнє назавжди. Тому, маріупольські батьки – не робить цього. Українська та світова освіта чекає на ваших дітей. Не вбивайте їхнє майбутнє", - наголосив він.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі закінчуються продукти та предмети першої необхідності.

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