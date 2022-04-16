Окупанти примусово вивезли до РФ понад 50 жителів міста Ізюм – міськрада

Місцевим радять не контактував з російськими військовими.

Окупанти продовжують примусово вивозити українців до Росії. Відомо, що загарбники депортували до РФ понад 50 жителів міста Ізюм, Харківська область.

Про це повідомив начальник відділу Ізюмської міськради Максим Стрельник.

"Російські окупанти у співпраці з місцевими зрадниками організували примусову депортацію з міста понад 50 ізюмчан. Автобуси з людьми перетнули кордон в пункті пропуску Чугунівка і далі направилися в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

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Родичів постраждалих простять негайно повідомити про злочини окупантів до найближчих відділків поліції, а тим, хто став жертвою депортації, не давати будь-яку персональну інформацію про себе або членів своєї сім‘ї, не підписувати жодних документів і не надавати нікому своїх паспортів.

Жителям міста радять уникати будь-яких контактів з російськими окупантами.

"Перемога буде за нами, Ізюм неодмінно буде визволений Збройними Силами України від російських окупантів. Тримаймося", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, майже 100 тисяч українців Росія примусово вивезла до Сибіру, на Кавказ та до Чечні. Насильно евакуйованих жителів Маріуполя просять підписати документи про те, що їхнє місто обстріляли нібито українські війська.

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