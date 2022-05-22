Окупанти примусово вивезли до Росії близько 50 тис. маріупольців - міськрада

Влада постійно займається пошуком, до яких регіонів РФ депортували маріупольців.

Загальна кількість депортованих до Росії маріупольців сягає вже до 50 тисяч.

Про це 22 травня повідомив радника мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, влада постійно займається пошуком, до яких регіонів спрямовують мешканців Маріуполя.

"Росіяни здебільшого розуміючи, що ми знаходимо наших маріупольців навіть за допомогою того тонкого прошарку нормальних росіян і намагаємось їм допомогти з РФ потрапити до дружніх нам країн ЄС, вони (ред. – влада РФ) ще більше зачиняють нам канали інформації. Це дуже складна ситуація, дуже складний пошук. Але ми все одно намагаємось знайти, де їх розселяють і шукаємо шляхи, як ми можемо допомогти їм повернутися додому", - зазначив він.

Нагадаємо, у "фільтраційних" таборах Донецької області перебувають майже 4 тисячі чоловіків.

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