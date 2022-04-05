Окупанти примусово вивозять на територію РФ жителів окупованого Ізюма - Денісова

За даними пропагандистських ЗМІ РФ, з території України вивезено 615 тисяч громадян.

Жителів тимчасово окупованого Ізюма на Харківщині російські окупанти примусово вивозять на територію РФ.

Росіяни створюють фільтраційні табори та коридори через які депортує українських громадян до РФ.

Про це повідомляє українська омбудсменка Людмила Денісова у Facebook.

За її словами, подібна тактика використовується російськими військами не вперше. Після доведення міста до критичної ситуації ворог пропонує умовний коридор до РФ, нібито для порятунку людей, не залишаючи людям жодного вибору.

"Наразі російські ЗМІ рапортують, що з території України ними вивезено 615 тисяч осіб, з яких 121 тисяча дітей. Таке поводження з мирним населенням є злочином проти людяності та військовим злочином, визначеними Римським статутом міжнародного кримінального суду", - зазначила вона.

Денісова також підкреслила, що Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод гарантує, що ніхто не може бути висланий з території держави, громадянином якої вона є.

Стаття 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду ООН кваліфікує "депортацію або насильницьке переміщення населення" як злочин проти людяності, що тягне за собою міжнародну кримінальну відповідальність.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та порушення РФ прав людини в України", - написала вона.

Нагадаємо, у Київській області окупанти розстріляли авто з матір'ю та дитиною.

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