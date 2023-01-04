Окупанти примусово вивозять українців із передмістя Бахмута до російського Ростова: що відомо

Російські окупанти примусово вивезли до російського Ростова з передмістя Бахмута Донецької області близько 30 українців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Мешканців примусово вивезли до фільтраційних таборів, де далі визначиться їхня доля. "Евакуацію" окупанти пояснюють нібито намірами "захистити" людей від бойових дій. Але в ЦНС наголосили, що їх вивезли на фільтрацію.

Водночас росіяни здійснюють обстріли Олешок та Нової Каховки, щоб аналогічно мати підстави для примусової "евакуації" місцевих до фільтраційних таборів.

Надалі українців затримують або вивозять до віддалених регіонах РФ.

Крім того, окупанти блокують виїзд людей з тимчасово захоплених ними територій на підконтрольні уряду України території. Це також свідчить про справжні наміри ворога, а саме депортацію українців.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 3 січня повідомив, що найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ.

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Офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко каже, що втрати російської армії на Бахмутському напрямку щодня вимірюються сотнями загиблих та важкопоранених, там тривають запеклі бої.

Тим часом окупанти РФ продовжують свої злочини щодо мирного населення України - росіяни не лише мародерять, вбивають, катують, ґвалтують цивільних й дітей, а й депортують їх до РФ. Так, від 24 лютого приблизно 2,8 мільйона людей були вимушено чи примусово депортовані на територію РФ.

У грудні 2022 року до України вдалося повернути двох рідних братів – 11-річного Марка та 18-річного Данила. Їхня мама також перебувала в полоні і повернулася на батьківщину під час так званого "жіночого обміну".

Також вдалося повернути до України підлітка, якого окупанти примусово депортували до Донецька, а згодом до РФ. 16-річний Сергій жив поблизу Маріуполя на Донеччині, незадовго до війни він втратив батьків. Зараз підліток повернувся на Батьківщину, де у нього проживає сестра.

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