Окупанти примусово вивозять виснажених жителів: яка ситуація в Маріуполі зранку 7 квітня

Що відбувається в Маріуполі.

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Окупанти продовжують тероризувати місцеве населення та примусово вивозити жителів міста на окуповані території Донецької області. У Маріуполі так і немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 6 квітня.

У Маріуполі тривають запеклі бої, окупанти лише за день здійснили 118 авіабомбардувань міста

"Запеклі бої тривають. Попри рішучі пропагандистські відео наші захисники тримають оборону. Про запеклість боїв кажуть прості цифри - 118 авіабомбардувань лише за вчора (5 квітня - ред.)", - повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Пішла на спад евакуація мирних мешканців Маріуполя

Андрющенко зазначив, що пішла на спад евакуація мирних мешканців, а у Мангушу окупанти організували ще один фільтраційний табір, де перевіряють усіх, хто покидає Маріуполь.

"Інтенсивність евакуації пішла на спад. З двох причин. Перша - майже всіх, хто виїхав до Бердянська вже евакуйовано до Запоріжжя. Друга - стрімке ускладнення виїзду з Маріуполя. Як вже казав, Маріуполь зачинений. В підсумку на практиці побудовано ще один фільтраційний табір в Мангуші і тепер усі виїжджаючі до Бердянська мають пройти фільтрацію. Досить жорстку та довгу. Тисячі людей очікують на свою чергу", - наголосив радник мера Маріуполя.

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Російські окупанти блокують усі спроби прорватися до Маріуполя

Російські окупанти продовжують блокувати Маріуполь Донецької області, не дозволяючи ні доставляти туди гуманітарні вантажі, ні вивозити звідти людей. Про це повідомила Ірина Верещук. Окупанти також затримали представників Міжнародного комітету Червоного хреста.

У Маріуполі у мобільних крематоріях росіяни знищують тіла мертвих містян

Після розголосу масових убивств мирного населення у Бучі, росіяни отримали наказ знищити тіла мертвих містян у Маріуполі. Для цього запрацювали російські мобільні крематорії. Про це повідомила Маріупольська міськрада.

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Безстрашні захисники Маріуполя знищили склад боєприпасів та пошкодили два танки окупантів

У Маріуполі безстрашні захисники за добу пошкодили 2 танки, знищили склад боєприпасів ворога та багато ворожої піхоти. Про це повідомляє "Азов-Маріуполь". Російські вбивці продовжують бомбардувати місто, скидаючи фосфорні бомби, що є воєнним злочином.

Російські війська бояться, що світ побачить пекло, яке вони влаштували в Маріуполі - Зеленський

Російські війська не пропускають українські гуманітарні вантажі до Маріуполя, аби приховати від усіх, скільки мирних жителів міста вони знищили. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Водночас, він наголосив, що окупанти не зможуть заховати тіла вбитих українців, оскільки їх тисячі.

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У Маріуполі загинули бабуся та дідусь відомого українського гімнаста

У родині українського гімнаста Ігоря Радівілова сталася трагедія - в блокадному Маріуполі загинули його бабуся та дідусь. Про трагедію повідомила дружина спортсмена.

Окупанти обстріляли порт у Маріуполі та знищили цивільне судно під прапором Домініки

Окупанти знов обстріляли цивільну інфраструктуру в Маріуполі, а саме, місцевий порт, де поцілили в цивільне судно під прапором Домініки. Корабель стояв біля одного з причалів. Після обстрілів він повністю затонув, повідомило CNN.

Нагадаємо, 5 квітня на Донеччині загинув один цивільний, також ще восьмеро зазнали поранень. Наразі неможливо порахувати кількість жертв у Волновасі та Маріуполі.

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Заступник командира окремого загону "Азову" розповів про ситуацію в Маріуполі

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