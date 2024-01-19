Окупанти принишкли, ЗСУ просуваються: Гуменюк про ситуацію на Херсонщині

Війська РФ суттєво зменшили застосування дронів та артилерії на півдні.
Українські військові намагаються розширити плацдарм на лівому березі Херсонської області. Цьому сприяє потужна бойова робота захисників.
Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в етері телемарафону.
"Змінюється погода досить стрімко, і підлаштуватися під неї бойові умови можуть не завжди. Застосування техніки має передбачати такі зміни. Зокрема, активність у повітрі, що зараз найактуальніше, дронові атаки і дронова розвідувальна діяльність суттєво зазнала змін за вчорашню добу, тому що дійсно було неможливо на деяких ділянках застосувати таке озброєння. Якщо попередня доба перед тим характеризувалася надзвичайною активністю дронів ворога в повітрі, зокрема і скиданням осколкових боєприпасів, ворог наростив свою присутність там фактично в 4 рази, понад 40 скидів було зафіксовано вздовж правого берега по населених пунктах. То ця доба минула набагато спокійніше. Навіть кількість артилерійських обстрілів знизилась. Якщо раніше ми говорили про 100+, то ця доба не дотягнула і до 70 обстрілів по Херсонській і Миколаївській областях", - сказала вона.
Гуменюк також зазначила, що окупанти продовжують втрачати техніку та живу силу під час штурмів ЗСУ на лівому березі Дніпра.
"Що стосується лівого берега - ворог продовжує свої безглузді штурми, немає в них ні успіху, ні просування. Вони отримають витрати особового складу і техніки і повертаються на свої позиції. Ми продовжуємо утримувати позиції, працюємо над тим, щоб було і розширення", - додала вона.
Нагадаємо, Наталія Гуменюк розповіла, як змінилася ситуація на південному фронті після збиття літаків А-50 та Іл-22. З її слів, російські окупанти намагаються відвести увагу від інциденту з суднами.
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