Окупанти припинили діяльність органів влади у місті на Херсонщині - Генштаб

В місті Берислав Херсонської області припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади.

Російські окупанти припинили діяльність органів “влади” у місті Берислав Херсонської області.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“За наявною інформацією, у місті Берислав Херсонської області з 19 жовтня цього року припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади. Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом з родинами та майном”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Водночас на тимчасово окупованій території Луганської області противник вживає заходів щодо покращення телерадіомовлення.

Нагадаємо, що у Краматорську безпритульні собаки вишикувалися у чергу, щоб поїсти.

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