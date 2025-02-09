Окупанти припинили мінування Чорного моря: як Україна позбавила їх цієї можливості

Після втрати ключових засобів мінування, зокрема авіації, противник більше не має можливості масово скидати міни у Чорне море.

Російський флот вже тривалий час не здійснює мінування Чорного моря. Це стало можливим завдяки успішним діям Сил оборони України, які ускладнили окупантам можливість проводити такі операції.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Суспільне Новини".

За його словами, після втрати ключових засобів мінування, зокрема авіації, противник більше не має можливості масово скидати міни у Чорне море.

"Цей процес був бурхливий, допоки вони мали можливість робити це з Криму, допоки вони мали можливість скидати міни дистанційно з літаків. Але після знищення такого літака та після того, як вони були змушені покинути бойовими одиницями Крим, їхню таку активність було унеможливлено", — зазначив Плетенчук.

Водночас проблема вже закладених мін залишається актуальною. За словами речника, масштабне розмінування Азово-Чорноморського регіону потребує повноцінної операції, однак її проведення поки що неможливе через безпекову ситуацію.

"Роботи у нас вистачає. Наш Азово-Чорноморський регіон потребує повноцінної та масштабної операції з розмінування. Ми до цього готуємося. Але поки рівень безпеки не буде дозволяти, ми цю операцію провести не зможемо", — додав Плетенчук.

Нагадаємо, напередодні українські бійці знищили російський Су-25. Від літака, яким так пишаються окупанти, лишилися обвуглені шматки металу.