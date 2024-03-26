Окупанти припинили штурми на одному із напрямків: подробиці від Генштабу

Минулої доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку захисники відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників біля Старомайорського Донецької області; південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Однак протягом минулої доби наступальних (штурмових) дій не вели.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 станції керування БпЛА противника.

Раніше стало відомо, що росіяни вночі атакували Україну. Де працювала ППО та скільки збили ворожих цілей - читайте у новині.

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