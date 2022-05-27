Окупанти призначили "генерального прокурора ЛНР": йому повідомили про підозру (фото)

Чоловік добровільно зайняв посаду на окупованій території.
Призначеному окупантами "генеральному прокурору ЛНР" повідомили про підозру у колабораційній діяльності.
Про це 27 травня повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Так, підозрюваний добровільно зайняв посаду в незаконно створеній на тимчасово окупованій території Луганської області "прокуратурі ЛНР".
Очолюючи цей так званий правоохоронний орган, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну зрадник активно підтримує збройну агресію окупантів, проводить брифінги та нагороджує працівників "прокуратури ЛНР" як "генеральний прокурор". Досудове розслідування у цій справі триває.
Нагадаємо, депутату Херсонської обласної ради оголосили про підозру у здійсненні колабораційної діяльності. Після повномасштабного вторгнення чоловік погодився на співпрацю з представниками Росії.
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