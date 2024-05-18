Окупанти пробували прорвати оборону на Харківському напрямку – яка там ситуація

В ОВА розповіли про бої на Харківському напрямку.

На Харківщині окупаційні війська Росії протягом минулої доби два рази пробували прорвати оборону військ ЗСУ на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця. Ситуація контролюється Силами оборони.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Наші захисники в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, а також проводять заходи з прочісування місцевості", - йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, в районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення.

Нагадаємо, в ISW проаналізували бої за Вовчанськ – чи є просування окупантів.

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