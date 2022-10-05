Окупанти продали свою бронетехніку ЗСУ: момент приймання-передавання зняли на відео

Про покупку повідомив Кім, а от один з блогерів у Мережі стверджує, що це було здавання окупантів у полон.

Російські військові, ймовірно, здалися в полон ЗСУ разом зі своїм бронетранспортером і цей момент був зафіксований на відео. За іншими даними, окупанти вирішили продати свою техніку українській стороні.

Відповідними кадрами в Мережі поділився блогер під ніком IgorGirkin.

"Здавання в полон разом із БМП. Правильний хід, чекаємо наступних", – йдеться у підписі до відео.

Так, на опублікованому ролику видно, як російські військові наближаються на бронетехніці до українських захисників. При цьому окупанти вивісили білий прапор. Загарбники вийшли з БТРа та на виконання вказівок ЗСУ полягали на землю.

Сдача в плен вместе с бмп



Правильный ход, ждем следующих pic.twitter.com/DS19ydGN6x — IgorGirkin (@GirkinGirkin) October 5, 2022

Зауважимо, що водночас очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім поширив це ж відео з Telegram-каналу "Николаевский Ванек". У дописі до нього вказано: "Ми купили БМП-2. Подробиці завтра".

Нагадаємо, наприкінці вересня Кім повідомляв, що до Миколаєва прибув перший російський бронеавтомобіль "Тигр", придбаний у російських військових.

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