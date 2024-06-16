Окупанти продавлюють оборону ЗСУ: експерт повідомив тривожні новини з фронту 

Фактично російська армія продовжує свою осінньо-зимово-весняну наступальну кампанію без будь-яких пауз і перерв.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов, пише "Обозреватель".

"Цілком можливе загострення ситуації на прикордонні Сумської області. Окремі елементи цього вже чітко проглядаються. Є динаміка на півдні Запорізької області, в районі Роботиного й у районі Старомайорського Донецької області, яке зайняв ворог. Противник продовжує тиснути на наші оборонні рубежі та позиції на цій ділянці фронту. Якщо, нарешті, підуть серйозні постачання артилерійських боєприпасів, зокрема в межах чеської ініціативи, якщо ми нарешті отримаємо винищувачі F-16 із відповідним ракетним компонентом, ми зможемо стабілізувати ситуацію на полі бою. Поки що говорити про паритет ресурсних і бойових можливостей не доводиться", - зазначив він.

Експерт зазначив, що, незважаючи на те, що росіяни щодобово втрачають понад тисячу своїх військовослужбовців - вони продовжують тиснути й мають успіх.

"Так, у цих успіхів тактичний характер. Просування на 100-200 метрів на добу не є серйозним просуванням. Але ситуація є досить тривожною. Протягом усіх цих місяців супротивник повільно продавлює нашу оборону, змушує нас вести маневрову оборону", - додав він.

Раніше аналітики повідомили, що окупанти відступили на двох напрямках на Донбасі - у межах Луганської та Донецької областей.

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