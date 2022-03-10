Окупанти продовжують бомбардувати Сумщину: яка ситуація в регіоні зараз (фото, відео)

Окупанти продовжують бомбардувати Сумщину: яка ситуація в регіоні зараз (фото, відео)

Найбільше від авіації росіян страждає Охтирка.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький підвів підсумки за 9 березня.

Охтирка

За словами Живицького, російська авіація продовжує бомбардувати Охтирку щодня і щоночі. Інфраструктура міста повністю знищена. Людські жертви підраховуються.

Охтирський краєзнавчий музей до і після вторгнення РФ / Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Близько пів на першу ночі, 10 березня, російська авіація знову бомбила житлові квартали

"Є інформація про потрапляння бомби в газогін. Інформація уточнюється", — написав Живицький.

Тростянець

Окупанти з артилерії обстріляла колишній завод "Електробутприлад". В результаті обстрілу, за даними очільника ОВА, загинуло троє людей, серед яких був неповнолітній хлопець.

Дороги в напрямку Сум і Тростянця заблоковані у зв'язку з рухом колон техніки ворога. Після обстрілів у місті довго вирували пожежі.

Велика Писарівка

Внаслідок артилерійського обстрілу у Великій Писарівці, за даними голови Сумської ОВА Живицького, загинув 13-річний хлопець та 2 жінки.

Лебедин

9 березня ворожа авіація нанесла удар по житловим будинкам Лебедина. З-під завалів вдалось врятувати 5 осіб, з них 2 дитини. Також частково зруйноване відділення поліції.

Суми

Російська ворожа авіація бомбила околиці Сум і село Битиця близько 00:40 10 березня. Подробиці удару уточнються.

Нагадаємо, що на Сумщині 10 березня заплановано три "зелені коридори".

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ТСН.ua

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