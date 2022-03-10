Окупанти продовжують бомбардувати Сумщину: яка ситуація в регіоні зараз (фото, відео)

Найбільше від авіації росіян страждає Охтирка.
Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький підвів підсумки за 9 березня.
Охтирка
За словами Живицького, російська авіація продовжує бомбардувати Охтирку щодня і щоночі. Інфраструктура міста повністю знищена. Людські жертви підраховуються.
Близько пів на першу ночі, 10 березня, російська авіація знову бомбила житлові квартали
"Є інформація про потрапляння бомби в газогін. Інформація уточнюється", — написав Живицький.
Тростянець
Окупанти з артилерії обстріляла колишній завод "Електробутприлад". В результаті обстрілу, за даними очільника ОВА, загинуло троє людей, серед яких був неповнолітній хлопець.
Дороги в напрямку Сум і Тростянця заблоковані у зв'язку з рухом колон техніки ворога. Після обстрілів у місті довго вирували пожежі.
Велика Писарівка
Внаслідок артилерійського обстрілу у Великій Писарівці, за даними голови Сумської ОВА Живицького, загинув 13-річний хлопець та 2 жінки.
Лебедин
9 березня ворожа авіація нанесла удар по житловим будинкам Лебедина. З-під завалів вдалось врятувати 5 осіб, з них 2 дитини. Також частково зруйноване відділення поліції.
Суми
Російська ворожа авіація бомбила околиці Сум і село Битиця близько 00:40 10 березня. Подробиці удару уточнються.
Нагадаємо, що на Сумщині 10 березня заплановано три "зелені коридори".
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