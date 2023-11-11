Окупанти продовжують атаки на Авдіївку: ЗСУ відбили штурми на 7 ділянках фронту – Генштаб

В Україні протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 11 листопада.

Так, Росія вчергове атакувала Україну, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59, протикорабельну ракету "Онікс", зенітну керовану ракету С-300, керовану ракету Х-31 та 31 ударний БпЛА типу "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною знищено одну ракету Х-59 та 19 ударних БпЛА.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ЗСУ відбили 8 атак.

На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії біля Новоєгорівки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку військові відбили 16 атак окупантів поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Військові ЗСУ стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат. Так, українські захисники відбили 35 атак загарбників східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак ворога.

На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 8 артилерійських засобів, пункт управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.

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