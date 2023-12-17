Окупанти продовжують атакувати: Генштаб повідомив останні новини з фронту

Протягом минулої доби на фронті відбулось 89 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 14 атак ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку українські оборонці відбили шість атак окупантів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 17 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак в районах Невельського та Первомайського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут успішно відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних та штурмових дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, два засоби протиповітряної оборони. А також 13 артилерійських засобів, два склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника.

Раніше аналітики повідомили, що росіяни просунулися на деяких напрямках. Більше про це читайте у новині.

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