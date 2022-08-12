Окупанти продовжують атакувати Миколаївщину: внаслідок обстрілів загинула жінка, є руйнування

Російські війська протягом 11 та 12 серпня влаштували низку обстрілів по Миколаєву та області. Внаслідок ворожих атак загинула людина, також є руйнування та виникли пожежі.

Так, рано-вранці 12 серпня зафіксовані ворожі обстріли на околицях с. Парутине Куцурубської громади. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім з посиланням на надзвичайників.

У Миколаєві 11 серпня через ворожі обстріли спалахнула пожежа житлового будинку у Корабельному районі. Постраждалих немає.

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Того ж дня в обласному центрі внаслідок влучання боєприпасів та їхніх уламків загорілася хвойна підстілки та сухум трава в Балабанівському лісовому урочищі.

Щодо Миколаївського району, то під постійними ворожими обстрілами перебуває Шевченківська громада. Так, 11 серпня у другій половині дня внаслідок обстрілів с. Зоря було зруйновано два житлових будинки. Зафіксовані влучання снарядів по околицях с. Оленівка. Постраждалих немає.

Після ворожих обстрілів 11 серпня загорілась хвойна підстилка у Галицинівському лісовому урочищі.

Ввечері 11 серпня під обстрілами з боку окупантів були села Костянтинівка та Новомиколаївка Первомайської громади. Постраждалих немає. Наслідки обстрілів уточнюються.

У Баштанському районі тривають ворожі обстріли Березнегуватської громади. Так, 11 серпня були атаковані села Лепетиха та Кавказ. Ввечері внаслідок обстрілів смт Березнегувате загинула жінка. Пошкоджені житлові будинки. Детальна інформація уточнюється.

Зафіксовані обстріли з боку російських військ 11 серпня також за межами с. Широке та в межах с. Поляна Широківської громади. Наслідки – пошкоджені житлові будинки.

У ніч проти 12 серпня зафіксовані обстріли за межами населених пунктів на території всієї громади.

Водночас у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо, російські окупанти не дають вивезти з окупованої Миколаївщини навіть дітей.

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