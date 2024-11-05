Окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ неподалік Вовчанська

Українські війська продовжують стримувати росіян на Харківському напрямку.
На Харківському напрямку російські війська активно застосовують авіацію. За минулу добу окупанти здійснили 10 атак неподалік Вовчанська.
Про це повідомив пресцентр ОТУ "Харків".
Ворог завдав 4 авіаудари, використовуючи 11 керованих авіаційних бомб (КАБ). Крім того, 13 ударів було здійснено дронами-камікадзе, а позиції українських захисників зазнали 205 обстрілів.
"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", — повідомили в ОТУ "Харків".
ЗСУ продовжують нищити живу силу та техніку окупантів. За даними ОТУ, втрати ворога за минулу добу становили 105 осіб, з яких 39 загиблих та 66 поранених. Окрім того, знищено або пошкоджено 15 одиниць військової техніки, серед яких 1 танк, 2 ББМ, 1 артсистема та 8 безпілотників.
"Сили оборони України контролюють та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни зафіксували просування Сил оборони України в Харківській області, тоді як російські війська мають нові просування на Куп’янському, Покровському, Курахівському напрямках та на захід від Вугледара.
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