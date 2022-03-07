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Окупанти продовжують авіабомбардування Харкова: за добу під завалами виявили тіла щонайменше 8 людей

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Окупанти продовжують авіабомбардування Харкова: за добу під завалами виявили тіла щонайменше 8 людей

Рятувальниками під час ліквідації пожеж та розбиранні завалів було врятовано та евакуйовано близько 200 осіб.

За добу від 6 до 7 березня ворог з новою силою проводив обстріли та повітряні бомбардування житлових кварталів та різних об'єктів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого щонайменше 8 людей загинуло, сталось безліч руйнацій і пожеж.

Про це повідомляє ДСНС.

Так, о 19:15 6 березня відбулось чергове масоване авіабомбардування міста Харкова, внаслідок чого були повністю або частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки. Також стались масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста, зокрема:

  • на пров. Карбишева - 3 пожежі, з яких 2 у 15- та 4-поверхових житлових будинках;
  • Гімназійна набережна пожежа у Харківському муз. училищі;
  • Московський проспект - 10 пожеж, з яких 7 у багатоповерхових житлових будинках та студентських гуртожитках, 1 у медзакладі;
  • Майдан Героїв Небесної сотні — 7 пожеж, 4 з яких житлові будівлі.
  • Також в результаті обстрілів були зруйновані або частково зруйновані 11 будівель на вул. Гіршмана, Чернишевського, Алчевських, Мироносицька.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 60 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 300 чоловік особового складу ДСНС.

"Рятувальниками під час ліквідації пожеж та розбиранні завалів було врятовано та евакуйовано близько 200 чоловік. Також вогнеборці під завалами виявили тіла 8 загиблих осіб. Остаточна інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється", - зазначили у ДСНС.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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