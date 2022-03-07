Окупанти продовжують авіабомбардування Харкова: за добу під завалами виявили тіла щонайменше 8 людей

Рятувальниками під час ліквідації пожеж та розбиранні завалів було врятовано та евакуйовано близько 200 осіб.

За добу від 6 до 7 березня ворог з новою силою проводив обстріли та повітряні бомбардування житлових кварталів та різних об'єктів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого щонайменше 8 людей загинуло, сталось безліч руйнацій і пожеж.

Про це повідомляє ДСНС.

Так, о 19:15 6 березня відбулось чергове масоване авіабомбардування міста Харкова, внаслідок чого були повністю або частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки. Також стались масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста, зокрема:

на пров. Карбишева - 3 пожежі, з яких 2 у 15- та 4-поверхових житлових будинках;

Гімназійна набережна пожежа у Харківському муз. училищі;

Московський проспект - 10 пожеж, з яких 7 у багатоповерхових житлових будинках та студентських гуртожитках, 1 у медзакладі;

Майдан Героїв Небесної сотні — 7 пожеж, 4 з яких житлові будівлі.

Також в результаті обстрілів були зруйновані або частково зруйновані 11 будівель на вул. Гіршмана, Чернишевського, Алчевських, Мироносицька.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 60 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 300 чоловік особового складу ДСНС.

"Рятувальниками під час ліквідації пожеж та розбиранні завалів було врятовано та евакуйовано близько 200 чоловік. Також вогнеборці під завалами виявили тіла 8 загиблих осіб. Остаточна інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється", - зазначили у ДСНС.