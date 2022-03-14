Окупанти продовжують блокувати гуманітарну колону, яка прямує до Маріуполя

Україна намагагається розблокувати рух гуманітарного конвою.

Російські окупаційні війська досі не пропустили гуманітарну колону до міста Маріуполя Донецької області.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Зараз гуманітарний конвой стоїть за шістдесят кілометрів від Маріуполя... Гуманітарна колона, в якій багато фур із продуктами, водою, одягом, а також автобуси, якими люди могли би виїхати з Маріуполя, на жаль, не пропускається росіянами. Вони стоять там уже третій день", – зазначив він він.

Водночас Тимошенко зазначив, що з ворогом вдалося домовитися, аби громадяни виїхали з Маріуполя цивільними автомобілями. Також він додав, що декілька годин тому невелика частина автівок змогла виїхати – зараз їх приймають у Запорізькій області.

Він запевнив, що українська влада цілодобово працює над гуманітарним питанням у Маріуполі.

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