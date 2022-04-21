Окупанти продовжують бомбардувати Маріуполь попри наказ Путіна припинити штурм

У Маріуполі російські окупанти продовжують здійснювати бомбардування та обстріли "Азовсталі", де перебувають тисячі цивільних.

Попри те, що Путін назвав недоцільним штурм "Азовсталі" і наказав скасувати його, російські військові продовжують обстрілювати все місто.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь на зараз. Прямо зараз відбувається бомбардування та обстріл території Азовсталі", — повідомив Андрющенко.

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За його словами, наразі тривають бої і в районі трамвайного депо, що знаходиться на значній відстані від території самого заводу "Азовсталі".

"Це просто для розуміння "зелених коридорів для Азовсталі" та "перемоги Путіна над Маріуполем", — наголошує радник маріупольського мера.

Андрющенко переконаний, що окупанти не зупиняться до повного знищення всіх, хто перебуває всередені "Азовсталі". Врятувати українських військових і цивільних можуть лише зовнішньополітичні партнери.

"Лише зовнішнє втручання та забеспечення гарантій безпеки з боку іноземних партнерів здатно забеспечити реальне рятування всіх. Якщо ми кажемо про гуманітарні кроки", — написав Андрющенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Маріуполь майже повністю зруйнований. Окупанти знищили в місті близько 95-98% усіх будівель.

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