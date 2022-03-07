Окупанти продовжують бомбити українські міста: у ЗСУ повідомили ситуацію на фронті

Окупанти продовжують бомбити українські міста: у ЗСУ повідомили ситуацію на фронті

Розпочато 12 добу протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Від початку доби російський окупант продовжив завдання ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України. Загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Білорусі для нанесення авіаударів по Україні.

Про це 7 березня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також читайте Росіяни застрелили голову Гостомельської громади та волонтерів: роздавали людям хліб

Окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права, здійснюють обстріли цивільного населення, "зелених коридорів", беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах.

Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок.

Мають місце численні випадки зйомки постановочних репортажів для російських телеканалів щодо нібито гуманності і людяності солдатів загарбників. Також у соціальних мережах ворог продовжує розповсюдження контенту, що створено від першої особи, яка негативно висвітлює діяльність ЗСУ.

Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Здається у полон.