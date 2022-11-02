Окупанти продовжують "евакуацію" з Херсонщини: вивозять цивільних, колаборантів з сім’ями і медиків

Зокрема, жителям Нової Збур’ївки дали три дні для самостійного виїзду вглиб території, пригрозивши примусовою "евакуацією".

Російські окупанти продовжують "евакуацію" жителів тимчасово захоплених територій Херсонської області та проводять "ревізію" обʼєктів промислової сонячної генерації електроенергії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ 2 листопада.

Окремо там відзначили евакуацію цивільного населення з окремих населених пунктів лівобережної частини Херсонської області.

Окрім того, від 31 жовтня загарбники почали вивозити з Горностаївки колаборантів із сімʼями, медичний персонал та обладнання з центральної районної лікарні.

Водночас окупаційна "влада" дала три дні жителям Нової Збур’ївки для самостійного виїзду вглиб захопленої території або до Росії. Загарбники попередили населення, що від 5 листопада "евакуація" буде примусовою.

Також повідомляється, що від 27 жовтня окупаційна "влада" розпочала "ревізію" обʼєктів промислової сонячної генерації електроенергії. За результатами роботи загарбники погрожують конфіскувати та вивезти обладнання підприємств, власники яких перебувають на вільній території України та відмовляються повертатися на тимчасово захоплену територію.

Що відбувається на Херсонщині

Окупаційна "влада" на Херсонщині також відключає електрику й воду, позбавляє населення доступу до Інтернету та лякає ракетними ударами з боку ЗСУ, аби примусити місцевих жителів до "евакуації" із власних домівок.

За даними Генштабу ЗСУ, російську окупаційну "адміністрацію" Херсона перемістили до Скадовська. Росіяни також тероризують місцевих чутками про можливий підрив греблі Каховської ГЕС.

Водночас не пасуть задніх ЗСУ. Так, українські військові 2 листопада влучили в російські системи ППО в Херсоні, з яких ворог атакував Миколаїв.

Окрім того, цього ж дня вкотре була атакована переправа російських військ у районі Антонівського мосту. Відомо і про "бавовну" в Чорнобаївці.

Влада закликає свідчити проти злочинів

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