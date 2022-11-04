Окупанти продовжують гатити по Харківщині: як минула доба в області

На міні в Ізюмі підірвався чоловік.

Протягом минулої доби, 4 листопада, російські окупанти завдали ударів по населених пунктах Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів на Харківщині. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу сталося займання у прибудові до житлового будинку. Згодом після обстрілу у місті виникла пожежа на даху адмінбудівлі фермерського господарства.

Близько опівночі в Савинській громаді Ізюмського району окупанти влучили в приватний будинок. Зранку 4 листопада близько 04:00 в Чугуєві зафіксували чотири влучання на відкритій території, на щастя, без жертв.

Голова Харківщини наголошує, що напередодні в Ізюмі на міні підірвався 69-річний чоловік із травмами середньої важкості його госпіталізували до лікарні. Піротехніки на території області за добу ліквідували 471 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, станом на ранок 4 листопада армія країни-агресорки Росії веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. ЗСУ відбили атаки окупантів в районах Верхньокамʼянського, Спірного, Мар’їнки, Новомихайлівки, Водяного та Павлівки в Донецькій області.

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