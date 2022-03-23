Окупанти гатять по мирних будинках: відомо, в якому стані поранені внаслідок обстрілу Лозової (фото)

Окупанти гатять по мирних будинках: відомо, в якому стані поранені внаслідок обстрілу Лозової (фото)

У лікарні залишаються шестеро поранених під час обстрілу Лозової.

У міста Лозова Харківської області окупанти завдали чотири ракетні удари, внаслідок яких є загиблий та поранені.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

За даними правоохоронців, снарядами окупантів повністю зруйновано чотири будинки, пошкоджено близько 20 будинків, об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема, школу та дитсадок. Крім того, загинув чоловік та 9 громадян отримали поранення. Їх ушпиталили до лікарні з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості.

Як повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський Суспільному, трьох людей вже виписали з лікарні. У медзакладі залишаються шестеро поранених, четверо з них перебувають у тяжкому стані.

За словами , одну літню жінку, чиє житло зруйноване, поселили у готель, інші розійшлися по рідних.

Працівники поліції документують наслідки, завдані злочинними діями російської армії. Дані про подію внесено до Єдиного обліку заяв та повідомлень.

Нагадаємо, що у Генштабі розповіли, як минула попередня доба та які мають результати ЗСУ та інші угруповання сил оборони.

Так, захисники України не дають можливості відновити ворогу наступ в напрямках на Слов’янськ та, частиною сил, на населений пункт Лозова. Стримують просування противника в напрямку на Запоріжжя.

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