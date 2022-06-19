Окупанти продовжують ховати військову техніку серед житлових кварталів Маріуполя (відео)

Російські загарбники продовжують використовувати маріупольців, як "живий щит", навіть коли немає бойових дій поблизу міста.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські загарбники продовжують ховати техніку серед житлових кварталів міста.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Навіть зараз, коли немає бойових дій поблизу міста, Лівобережному районі, на вул. Володимирська 13, стоїть російська техніка.

"Сьогодні всі російські військові блогери синхронно розмістили заклик йти на контракт до армії окупантів. 200 тис рублів за радість померти в української землі. Можна нескінченно заперечувати втрати та хвалитись "перемогами", але в момент необхідності поповнення живої сили правда лізе назовні", - зазначив він.

Нагадаємо, у Донецькій області мати-колаборантка здала свого сина, який служить у ЗСУ, в полон росіянам.

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