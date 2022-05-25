Окупанти продовжують красти зерно: зі складів окупованого Бердянська вагонами вивозять його до Криму

Росіяни також намагаються вивезти залишки зерна з Маріупольського порту залізницею.

Зі складів тимчасово окупованого Бердянська російські загарбники вагонами вивозять зерно до Криму, а потім до Росії.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.



"Автомобільна колона з викрадених у перевізника "Аскет Шиппінг" зерновозів була помічена на Мелітопольському шосе. Раніше компанія «Аскет Шиппінг" відмовилась співпрацювати з окупантами і перевела потужності на захід України. Бердянці нарахували понад 30 вантажівок з причепами, наповненими зерном біля заводу "Азовкабель", - зазначила вона.

Окупанти також намагаються вивезти залишки зерна з Маріупольського порту залізницею. Терміново розпочалися роботи з ремонту залізничного полотна в Маріуполі та станції "Сартана".

Загарбники, використовуючи порти тимчасово окупованого Криму та міста Севастополя, вивозять морськими шляхами награбоване українське зерно до третіх країн.

Так, за даними Денісової, судно "Матрос Пазинич", яке вже транспортувало викрадене зерно до Сирії, повернулося до Чорного моря та було завантажено знову. Після виходу із кримського порту це судно вказало порт призначення Бейрут у Лівані.

Нагадаємо, окупанти хочуть вивезти залізницею металопрокат та залишки зерна з території Маріупольського порту. Для цього вони терміново розпочали роботи з ремонту залізничного полотна.

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