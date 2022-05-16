Окупанти продовжують масовані артилерійські та авіаційні удари по заводу "Азовсталь" - Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують масовані артилерійські та авіаційні удари по заводу "Азовсталь" - Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що ворог не припиняє атакувати маріупольський завод "Азовсталь".

За даними Генштабу, російські війська масовано обстрілюють "Азовсталь" артилерією та ракетними ударами з авіації.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 16 травня.

"У Маріуполі основні зусилля противник зосереджував на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари", - йдеться у повідомленні.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що на "Азовсталі", який мужньо боронять українські захисники, через атаки окупантів за два місяці загинуло 15 жінок.

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