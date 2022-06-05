Окупанти продовжують наступ на декількох напрямках на Донбасі, але зазнають суттєвих втрат - Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують наступ на декількох напрямках на Донбасі, але зазнають суттєвих втрат - Генштаб ЗСУ

Російські військові не залишають спроб вести наступ на Донбасі з метою захопити Луганську та Донецьку області, однак зазнають суттєвих втрат.

Зокрема, на Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах міст Слов’янськ та Лисичанськ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 5 червня.

"На Слов’янському напрямку зусилля противника зосереджені на продовженні наступу в напрямку населеного пункту Слов’янськ. Ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Чепіль, Дібрівне, Вірнопілля, Довгеньке та Богородичне. Окупанти безуспішно намагались вести наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Довгеньке", - зазначається у повідомленні.

На Лиманському напрямку за підтримки артилерії армія РФ відновила наступ в районі населеного пункту Святогірськ, має значні втрати у живій силі, озброєнні і техніці. Веде штурмові дії у напрямку населеного пункту Старий Караван. Бойові дії тривають.

На Сєверодонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На Бахмутському напрямку підрозділи противника здійснювали обстріли районів населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Білогорівка, Покровське та Доломітне. Штурмову та армійську авіацію ворог застосував поблизу Бахмута та Берестового. Окупанти вели штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Успіху не має, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Вів обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Зайцеве, Нью-Йорк, Торецьк, Красногорівка, Мар’їнка, Успенівка, Оріхів та Кам’янське. Завдавав ударів з літаків оперативно-тактичної та армійської авіації поблизу Новоселівки, Нью-Йорка, Мар’їнки та Кам’янського.

Противник продовжує зазнавати значних втрат в ході ведення бойових дій на території України. З метою поповнення підрозділів російські загарбники продовжують заходи примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, Путін віддав генералу російської армії Дворнікову два накази, які потрібно виконати до 10 червня. Це або захопити Сєвєродонецьк, або перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.

Люди прозріли: окупанти самі обстріляли Донецьк

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