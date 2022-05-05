Окупанти продовжують наступ на Донбасі та провокації у Придністров’ї й Білорусі – Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують наступ на сході України, щоб встановити контроль над територією Донецької і Луганської областей та створити сухопутний коридор до окупованого Криму.
Російські окупанти проводять перегрупування та вживають заходів з поповнення боєприпасів та пального.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 5 травня.
"Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом", – йдеться у повідомленні.
Одночасно російські війська провокують напруженість у Придністровському регіоні Молдови та на території Білорусі.
Загарбники здійснюють перегрупування, вживають заходів з поповнення боєприпасів та пального, а також намагаються покращити тактичне положення своїх військ.
Нагадаємо, 5 травня "Азов" спростував інформацію про те, що українські військові відтіснили російських окупантів з території маріупольського заводу "Азовсталь".
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