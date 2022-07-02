Окупанти продовжують наступ на окремих напрямках: у Генштабі розповіли про воєнну ситуацію на сході

Окупанти продовжують наступ на окремих напрямках: у Генштабі розповіли про воєнну ситуацію на сході

На сході російські війська продовжують наступальні дії на окремих напрямках фронту, однак українські захисники успішно відбивають ворожі атаки.

На Слов’янському напрямку ворог продовжує ведення оборони. Обстрілював із артилерії райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового. Штурмові дії в районі населеного пункту Богородичне українські воїни вкотре успішно відбили.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 2 липня.

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" На Донецькому напрямк у противник обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Івано-Дар’ївки та Золотарівки. За результатами бойових дій закріплюється в районі населеного пункту Верхньокам’янка. На Краматорському напрямку ворожі обстріли зафіксовано поблизу Білогорівки", - йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку , який є однією з "найгарячіших" ділянок фронту, окупанти обстрілювали українські позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Кодеми і Берестового. Біля останнього здійснили розвідку боєм. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили ворога відійти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник з артилерії різних калібрів обстріляв райони Авдіївки, Опитного, Нетайлового, Павлівки, Оріхова, Малинівки, Новосілки та Новоандріївки. Завдавав авіаударів неподалік Павлівки. Наступальні дії ворога у районі населеного пункту Новомихайлівка українські захисники зупинили та відкинули його назад.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ розповіли про ризики повної окупації Донецької та Луганської областей.

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