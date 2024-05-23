ЗСУ відбивають атаку окупантів на Харківщині: Генштаб про ситуацію на фронті

Російська окупаційна армія продовжує активні наступальні дії, намагається прорвати оборону ЗСУ. Протягом минулої доби, 22 травня, на фронті зафіксовано 143 бойових зіткнення. Зокрема, наразі на Харківському напрямку ЗСУ відбивають атаку росіян.

Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:30 23 травня.

Від початку цієї доби відбулося 28 бойових зіткнень. Армія РФ завдала п’ятьох авіаударів: скинуто 13 КАБів, застосовано 33 дрони-камікадзе, здійснено 569 обстрілів позицій українських військ.

На Харківському напрямку ЗСУ відбивають атаку ворога у напрямку Муром - Стариця. Українські підрозділи докладають максимум зусиль для посилення оборонних рубежів. Минулої доби ворог втратив на цьому напрямку понад 180 осіб, а також 54 одиниці озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося чотири спроби загарбників йти вперед в районах Стельмахівки та Греківки – один штурм відбито, а три боєзіткнення ще тривають. Ситуація контрольована. Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони, на окремих напрямках проводять дії для покращення тактичного положення. Окупанти вчора на даному напрямку втратили понад 100 осіб.

На Лиманському напрямку українські захисники відбивають атаку у районі села Терни.

На Краматорському напрямку триває бій поблизу Кліщіївки. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку з початку доби ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших військ. Дві атаки відбито. Тривають бойові дії в районі Сокола. Ситуація контрольована. За уточненими даними, вчора втрати противника склали понад 100 російських окупантів та штурмовик Су-25.

На Курахівському напрямку в районах Красногорівки та Водяного тривають два бойових зіткнення.

На Времівському напрямку успішно відбито атаку загарбників біля Старомайорського.

На Придніпровському напрямку від початку доби відбулося дві спроби окупантів витіснити наших воїнів з позицій у районі Кринок. Одну атаку відбито. Бій триває.

Зазначається, що протягом 22 травня Повітряні сили, а також бійці ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу ворога, два пункти управління, дві гармати, дві станції управління БпЛА, станцію РЕБ, зенітний ракетний комплекс С-400 та літак Су-25. Загальні втрати російських загарбників склали 1330 осіб.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили про просування росіян біля трьох населених пунктів: Часового Яру, у Кліщіївці та Красногорівці Донецької області.

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