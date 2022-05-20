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Окупанти продовжують наступальні дії на сході України - Генштаб ЗСУ

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Окупанти продовжують наступальні дії на сході України - Генштаб ЗСУ

Фото: Associated Press

Російські окупанти продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні.

Вони обстрілюють місцевість вздовж лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“Триває вісімдесят шоста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти завдають ракетних ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах на території України. Тривають артилерійські обстріли українських міст, що призводить до численних жертв серед мирного населення”, - розповіли у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що Канада запроваджує додаткові санкції проти Росії і 14 олігархів, близьких до Путіна.

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