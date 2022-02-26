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Окупанти продовжують нести великі втрати: ситуація щодо вторгнення Росії станом на ранок 26 лютого

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Окупанти втратили вже 693 одиниці військової техніки.

Ситуація щодо російського вторгнення.
 
Українські бійці гідно дають відсіч агресорові. За останню ніч втрати ворожих російських військ зросли!

Станом на 6:00 ранку 26 лютого 2022

Літаки -14
Гелікоптери - 8
Танки - 102 
Бойові броньовані машини - 536
Гармат - 15
ЗРК БУК - 1
Автомобільна техніка - 17 

Особовий склад - 3000

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