Окупанти продовжують обстріли Донеччини: одна людина загинула, є поранені

Обстріли по всій лінії фронту у Донецькій області не припиняються.
Протягом ночі російські загарбники вісім разів обстріляли Мар’їнську громаду на Донеччині, у Красногорівці пошкоджено житловий будинок.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Активно росіяни обстрілювали Бахмутську, Торецьку, Соледарську і Світлодарську громадя. Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених у Бахмуті, обсяги пошкоджень встановлюються.
В Авдіївці під російський вогонь потрапив медичний заклад та центральна частина міста. За попередньою інформацією, жертв немає.
У Селидівській громаді росіяни обстріляли Українськ – без постраждалих.
У Курахівській громаді росіяни поцілили у місцеву ТЕС, однак на роботу підприємства пошкодження не вплинули.
У Гродівській громаді зазнало руйнувань сільськогосподарське підприємство в Іванівці. Обійшлося без жертв.
Нагадаємо, Росія 25 червня "закидала" Україну ракетами: які області опинилися під ударами.
Читайте також:
- Над Хмельницькою областю збили дві ворожі ракети
- Окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області: постраждала жінка
- "Відволікаючий маневр": в Одеській ОВА назвали причину ракетної атаки росіян