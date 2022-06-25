Окупанти продовжують обстріли Донеччини: одна людина загинула, є поранені

Окупанти продовжують обстріли Донеччини: одна людина загинула, є поранені

Обстріли по всій лінії фронту у Донецькій області не припиняються.

Протягом ночі російські загарбники вісім разів обстріляли Мар’їнську громаду на Донеччині, у Красногорівці пошкоджено житловий будинок.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Активно росіяни обстрілювали Бахмутську, Торецьку, Соледарську і Світлодарську громадя. Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених у Бахмуті, обсяги пошкоджень встановлюються.

В Авдіївці під російський вогонь потрапив медичний заклад та центральна частина міста. За попередньою інформацією, жертв немає.

У Селидівській громаді росіяни обстріляли Українськ – без постраждалих.

У Курахівській громаді росіяни поцілили у місцеву ТЕС, однак на роботу підприємства пошкодження не вплинули.

У Гродівській громаді зазнало руйнувань сільськогосподарське підприємство в Іванівці. Обійшлося без жертв.

Нагадаємо, Росія 25 червня "закидала" Україну ракетами: які області опинилися під ударами.

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