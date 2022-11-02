Окупанти продовжують обстріли Харківщини: поранення отримали двоє малолітніх дітей – вони у важкому стані

Російські окупанти продовжують терор мирного населення міст і сіл Харківщини, що розташовані біля лінії зіткнення та кордону з Росією.

Протягом минулої доби армія РФ обстрілювала міста Куп'янськ та Вовчанськ та населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За уточненими даними даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок російського обстрілу поранення отримала мати 25 років та 2 дітей – 4-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній, діти у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіків 76 та 62 років. В Чугуївському районі зазнав поранень та був госпіталізований 70-річний чоловік.

Також триває гуманітарне розмінування звільнених територій. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 1216 вибухонебезпечних предметів.

"Втім, мінна небезпека залишається високою. Вчора біля с. Липці Харківського району на міні підірвався та отримав поранення 73-річний чоловік. Вкотре закликаю усіх до обережності", - наголосив Синєгубов.

Ситуація на Харківщині

Російські загарбники, тікаючи з Харківської області, залишили у Балаклії 13 мішків із секретними документами.

У селищі Козача Лопань правоохоронці виявили тіла двох чоловіків зі слідами тортур та насильницької смерті.

СБУ повідомила про підозру у колабораційній діяльності депутатам та представникам окупаційних адміністрацій Харківщини. Двоє місцевих депутатів приєдналися до росіян та погодилися з ними співпрацювати.

У деокупованому селищі Чкаловське, що у Чугуївському районі на Харківщині поліцейські виявили тимчасовий шпиталь російських військ. Після себе військові РФ також залишили міни та розтяжки.

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